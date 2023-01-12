Нефть дорожает четвертый день подряд: что повлияло на мировые цены

Нефть марки Brent подорожала на 0,2% до 82,83 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate также подорожала на 0,2% до 77,54 доллара за баррель.

Оба контракта выросли на 3% на сессии в среду, чему способствовали надежды на улучшение перспектив мировой экономики и опасения по поводу влияния санкций на добычу нефти в России.

"Китай наращивает запасы сырой нефти в преддверии праздника Лунного нового года, поскольку перспективы спроса улучшились на фоне разворота его политики в отношении COVID", - сказала Тина Тэнг, аналитик CMC Markets.

Крупнейший импортер нефти Китай вновь открывает свою экономику после отмены строгих ограничений из-за COVID-19, что повышает оптимизм в отношении роста спроса на топливо в 2023 году.

Ожидается, что объем промышленного производства в 2022 году вырастет на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, сообщило Министерство промышленности и информационных технологий, несмотря на перебои в производстве и логистике из-за ограничений, связанных с COVID-19.

"На нефтяном рынке сохраняется оптимизм, подпитываемый открытием Китая, и по мере приближения китайского Нового года увеличение числа поездок должно поддерживать спрос на бензин и авиационное топливо", - сказала Серена Хуанг, руководитель отдела анализа APAC в Vortexa.

Тем не менее, предстоящие данные по инфляции в США являются ключевым фактором риска для нефти, добавила Тэнг из CMC Market. Это заставляет трейдеров проявлять осторожность в преддверии публикации данных в четверг.

Экономисты ожидают, что рост основных потребительских цен в США замедлится до 5,7% в годовом исчислении в декабре по сравнению с 6% месяцем ранее. Общая инфляция в месячном исчислении находится на нулевом уровне

Кроме того, рынок готовится к дополнительным ограничениям, направленным на продажу российских нефтепродуктов, которые вступят в силу в феврале, поскольку Европейский союз (ЕС) продолжает работать над новыми санкциями против Москвы в связи с вторжением в Украину.

Управление энергетической информации США заявило, что предстоящий запрет ЕС на морской импорт нефтепродуктов из России от 5 февраля может иметь более разрушительные последствия, чем запрет ЕС на морской импорт сырой нефти из России, введенный в декабре.

С 5 декабря вступило в силу ограничение международных цен на российскую нефть.