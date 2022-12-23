Нефть дорожает из-за падения поставок из России

Цены на нефть выросли более чем на 1 доллар в пятницу, 23 декабря, на фоне ожиданий сокращения поставок российской нефти, что помогло компенсировать опасения по поводу удара по росту спроса на транспортное топливо в США, поскольку надвигающийся арктический шторм угрожает путешествиям в праздничный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Brent подорожала на 0,8% до 81,64 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,0% до 78,27 долларов за баррель. Оба контракта должны показать второй недельный прирост: Brent выросла на 3,3%, а WTI - на 5,4%.

Экспорт балтийской нефти из России может упасть в декабре на 20% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как Европейский Союз и страны G7 ввели санкции и ограничение цен на российскую нефть с 5 декабря.

Россия может сократить добычу нефти на 5-7% в начале 2023 года, поскольку в ответ на ограничение цен на свою нефть и нефтепродукты она прекращает продажи в страны, которые их поддерживают, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Цены на сырую нефть растут, так как трейдеры энергоносителей сосредоточены на реакции Москвы на ограничение цен на российскую нефть, а не на тысячах отмен рейсов, которые нарушат поездки в отпуск", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Более 4400 рейсов в США были отменены за два дня из-за зимнего шторма, совпавшего с сезоном отпусков, который, по некоторым прогнозам, может быть самым загруженным за всю историю.

В четверг цены на нефть по обе стороны Атлантики снизились из-за отмены рейсов. Снежная буря также может нарушить планы автомобилистов по поездкам на Рождество и Новый год, сократив потребление бензина.

Однако спрос на мазут может увеличиться, поскольку ожидается, что экстремальные погодные условия вызовут перебои в подаче электроэнергии.

"Поскольку запасы сырой нефти в США сокращаются, а зимние штормы обрушиваются на США, ожидается, что низкие температуры будут распространяться на юг, вплоть до Техаса, Флориды и восточных штатов. Спрос на мазут будет расти", - сказал Леон Ли, аналитик CMC Markets.

Запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось, за неделю до 16 декабря, поскольку импорт резко сократился, сообщило Управление энергетической информации, при этом запасы сократились на 5,9 млн баррелей до 418,2 млн баррелей по сравнению с прогнозами падения на 1,7 млн баррелей.

Однако рост числа случаев COVID-19 в Китае, втором по потреблению нефти в мире, опасения по поводу дальнейшего повышения ставок во всем мире и рецессии, сдерживающей потребление топлива, ограничили рост цен на нефть.

"Самым большим козырем на нефтяном рынке является Китай, и оптимизм по поводу того, что открытие будет продолжаться и в конечном итоге приведет к увеличению спроса, все еще силен", - сказал Мойя из OANDA.