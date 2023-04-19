Нефть дешевеет на фоне ожиданий повышения ставок ФРС США

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1% до 84,70 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,1% до 80,81 долларов за баррель.

Федеральная резервная система США, вероятно, готовит еще одно повышение процентной ставки для борьбы с инфляцией, заявил во вторник президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Рынки ожидают, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании.

Между тем, экономика крупнейшего импортера сырой нефти Китая росла быстрее, чем ожидалось, на 4,5% в первом квартале, в то время как объемы переработки нефти в стране выросли до рекордных уровней в март.

Тот факт, что экономика Китая растет самыми быстрыми темпами за год, должен хорошо поддержать спрос в ближайшие месяцы, заявили аналитики ANZ. "Однако это компенсируется слабостью в других местах", - сказали они, имея в виду резкое снижение маржи переработки дизельного топилва и авиакеросина, что свидетельствует о снижении мирового спроса.

Дополнительное давление на нефтяные ориентиры оказывает то, что азиатские нефтеперерабатывающие заводы продолжают получать российскую нефть в апреле. По данным трейдеров и расчетам Reuters, в апреле Индия и Китай скупили подавляющее большинство российской нефти по ценам выше установленного западным ценовым пределом в 60 долларов за баррель.