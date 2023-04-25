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Нефть дешевеет: что повиляло на мировые цены

Фото: Цены на нефть падают 25 апреля  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть во вторник, 25 апреля, снизились, на фоне перспективы повышения процентных ставок центральными банками, что замедлит экономический рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent выросла на 0,1% до 82,65 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate упала на 0,1% до 78,66 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть выросли более чем на 1% в понедельник на фоне оптимизма по поводу того, что поездки в отпуск в Китае увеличат спрос на топливо во второй по величине экономике мира.

Заказы в Китае на поездки за границу во время предстоящих первомайских праздников указывают на продолжающееся восстановление поездок в азиатские страны. Тем не менее, цифры по-прежнему далеки от докризисного уровня: цены на дальнемагистральные рейсы стремительно растут, а доступных рейсов не хватает.

"Инвесторы выразили оптимизм в отношении того, что поездки в отпуск в Китае повысят спрос на топливо у крупнейшего в мире импортера нефти. Кроме того, ожидания замедления роста валового внутреннего продукта США в первом квартале вчера вызвали откат индекса доллара США, что поддержало рост цен на нефть", - сказал Леон Ли, аналитик CMC Markets.

Более слабый доллар США может помочь мировому спросу на нефть, сделав ее дешевле для держателей иностранной валюты в других странах.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему опасаются, что центральные банки США, Великобритании и Европейского Союза могут повысить процентные ставки для сдерживания инфляции, что может замедлить экономический рост и снизить спрос на энергоносители. Федеральная резервная система США, Банк Англии и Европейский центральный банк поднимут ставки на заседания в первую неделю мая.

Напомним, цены на нефть упали более чем на 5% на прошлой неделе, поскольку усилились опасения по поводу рецессии у крупнейшего в мире потребителя нефти США.

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Нафта