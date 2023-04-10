Нефть дешевеет в начале недели: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,1% до 85,03 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,1% до 80,65 долларов за баррель.

Оба контракта дорожали три недели подряд, вернувшись к уровням, наблюдавшимся в последний раз в ноябре, после того как Организация стран-экспортеров нефти и их союзники удивили инвесторов, объявив о новых сокращениях добычи, которые начнутся в мае.

Группа ОПЕК+ будет сокращать в основном поставки высокосернистой нефти от производителей с Ближнего Востока во главе с Саудовской Аравией. После этого объявления крупнейший в мире экспортер нефти повысил цены на нефть в мае для клиентов в Азии и США. Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco также уведомил нескольких азиатских клиентов о том, что они получат полные контрактные объемы в мае, несмотря на сокращение добычи.

"Те, кто был настроен на снижение, ставят под сомнение перспективы спроса в свете сокращений, в то время как те, кто был настроен рост, теперь видят еще более жесткий рынок во втором полугодии", - сказал глава отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон. Он прогнозирует, что цены будут расти в течение года.

Инвесторы наблюдают за ходом переговоров между Ираком и Курдистаном о возобновлении экспорта северной нефти, что может принести на мировой рынок больше высокосернистой нефти.

Отчет об инфляции в США, который будет опубликован на этой неделе, может помочь инвесторам оценить краткосрочную траекторию процентных ставок. Аналитики считают, что, несмотря на ожидания, что Федеральная резервная система может замедлить повышение ставок из-за недавнего банковского кризиса, стоимость заимствований все еще может вырасти, если инфляция останется высокой.

ING ожидает, что цикл повышения ставок скоро закончится еще одним повышением в мае, в то время как процентные ставки могут упасть к концу года, сказал Паттерсон. "Рынок, вероятно, больше беспокоит растущая вероятность жесткой посадки", - добавил он.

Резкое повышение процентных ставок привело к росту курса доллара США, в результате чего товары, номинированные в долларах, такие как нефть, стали более дорогими для инвесторов, владеющих другими валютами.