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Нефть дешевеет после снижения прогноза МВФ по мировой экономике

Фото: мировые цены на нефть падают третий день подряд (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снижаются третью сессию подряд в среду, 12 октября. Инвесторы обеспокоены ударом по спросу из-за растущих рисков глобальной рецессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,5% до 93,78 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,8% до 88,66 долларов за баррель. Оба контракта упали на 2% на предыдущей сессии.

Международный валютный фонд 11 октября снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2023 год и предупредил об увеличении риска глобальной рецессии.

Но МВФ также призвал центральные банки продолжать борьбу с инфляцией, даже несмотря на то, что инвесторы опасаются, что политики могут спровоцировать резкий экономический спад, слишком быстро и слишком высоко подняв стоимость заимствований.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федеральная резервная система США должна будет настаивать на ужесточении денежно-кредитной политики, поскольку ей еще предстоит контролировать инфляцию.

Доллар резко вырос, поскольку Банк Англии должен завершить свою программу покупки облигаций в пятнцу. Более сильный доллар делает номинированные в долларах товары более дорогими для держателей других валют и, как правило, оказывает давление на нефть и другие рискованные активы.

На рынок нефти также оказывает давление ужесточение ограничений на COVID-19 в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире.

На прошлой неделе Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию (ОПЕК+) решили сократить свою добычу на 2 млн баррелей в сутки.

По словам аналитиков ANZ, ужесточение прогнозов предложения после объявления ОПЕК+ в настоящее время "в значительной степени проигнорировано рынком".

Напомним, Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2% в 2022 году и 2,7% в 2023 году.

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НафтаМВФ