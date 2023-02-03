Нефть дешевеет вторую неделю подряд: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть в пятницу, 3 февраля, продолжили снижение, при этом основные эталонные марки демонстрируют снижение вторую неделю подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2% до 82,01 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,2% до 75,71 доллара.

На этой неделе цена на нефть марки Brent подешевела более чем на 5%, увеличив потери на 1% на предыдущей неделей. WTI также упала почти на 5% после падения на 2% на прошлой неделе.

Смешанные сигналы о восстановлении спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, сдерживают цены.

Аналитики ANZ указали на резкий скачок трафика в 15 крупнейших городах Китая после праздника Нового года по лунному календарю. Перспектива восстановления экономики Китая после ослабления ограничений, введенных в связи с COVID-19, поддерживала рынок нефти в этом году, наряду с более слабым долларом, который делает сырье дешевле для тех, кто держит другие валюты.

Доллар упал из-за того, что больше не ожидается агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Тем не менее, центральные банки других крупных экономик продолжают увеличивать процентные ставки, несмотря на снижение инфляции.

Несмотря на поддержку ослабления доллара, рост цен на нефть был ограничен перспективой медленного роста в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, и рецессией в некоторых странах, включая Великобританию, Европу, Японию и Канаду.

"Перспективы спроса на сырую нефть нуждаются в четком признаке того, что возобновление работы Китая будет плавным, а динамика экономического роста США не ухудшится быстро", - отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Центральный банк США вернулся к более умеренному повышению ставок после года более значительных повышений, но представители ФРС прогнозируют, что потребуется "продолжающееся повышение" стоимости заимствований.

Предстоящее повышение процентных ставок в 2023 году, вероятно, окажет давление на экономику США и Европы, усилив опасения по поводу замедления экономического роста, который, скорее всего, повлияет на мировой спрос на сырую нефть, считают аналитики Phillip Nova.

Инвесторы также следят за событиями, связанными с запретом Европейского Союза на российские нефтепродукты 5 февраля, поскольку в пятницу страны ЕС планируют достичь соглашения об установлении предельных цен на российские нефтепродукты.