Нефть дешевеет второй день подряд: что стало причиной

Цены на нефть в среду, 22 февраля, продолжили снижение на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США укажет на повышение процентных ставок, что усилило опасения по поводу снижения глобального экономического роста и спроса на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,6% до 82,6 долларов за баррель после снижения на 1,2% во вторник. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,2% до 76,2 долларов за баррель.

ФРС США опубликует протокол своего последнего заседания в среду, что даст трейдерам представление о том, насколько будут расти процентные ставки после того, как недавние данные показали более высокие, чем ожидалось, показатели занятости и потребительских цен в США.

Более высокие процентные ставки, как правило, повышают курс доллара, делая номинированную в долларах нефть более дорогой для держателей других валют.

"Растущие опасения по поводу рецессии сдерживают рост цен на нефть, но рынок с осторожным оптимизмом смотрит на восстановление спроса в Китае, особенно на бензин и авиакеросин", - сказала глава Vortexa по анализу Азиатско-Тихоокеанского региона Серена Хуанг.

Однако ожидания сокращения глобальных поставок и роста спроса со стороны Китая смягчили падение цен. Аналитики ожидают, что импорт нефти в Китай достигнет рекордного уровня в 2023 году, чтобы удовлетворить возросший спрос на транспортное топливо и ввести в строй новые нефтеперерабатывающие заводы.

Это связано с тем, что Китай ожидает, что его туристический рынок будет процветать в этом году, после того, как правительство отменило свою политику нулевого COVID, которая удерживала людей дома в течение почти трех лет.

Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ Bank, указал на то, что государственные компании PetroChina и Unipec забронировали 10 супертанкеров для импорта нефти из США в следующем месяце, что эквивалентно примерно 20 млн баррелей сырой нефти, что является признаком растущего спроса со стороны Китая. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти.