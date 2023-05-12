Нефть дешевеет четвертую неделю подряд: что повиляло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,49%, до 74,61 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,42% до 70,57 долларов.

Оба контракта снижаются примерно на 1% за неделю, что станет самой длинной полосой недельного падения с ноября 2021 года.

В связи с застопорившимися переговорами о потолке долга правительства США и возобновившимися опасениями, что еще один региональный банк находится в кризисе, растет беспокойство по поводу того, что США вступят в рецессию. Снижение новых кредитов предприятиям в Китае и более слабые экономические данные изменили ожидания его восстановления снятия после ограничений, связанных с COVID, что привело к росту спроса на нефть.

Кроме того, более низкие данные по инфляции в обеих странах свидетельствуют о слабом потребительском спросе, сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets. "Нефть - товар, чувствительный к росту, на который повлияли эти факторы", - сказала она.

Цена выросла утром в пятницу после комментариев министра энергетики США о том, что США могут выкупить нефть для Стратегического нефтяного резерва (SPR). Правительство США заявило, что будет покупать нефть, когда цены постоянно будут находиться на уровне от 67 до 72 долларов за баррель или ниже.

Тем не менее, переговоры о повышении лимита федерального долга США на 31,4 триллиона долларов могут не привести к своевременному соглашению, чтобы предотвратить дефолт государственного долга, который может вызвать серьезные потрясения на рынке.

Акции регионального банка США PacWest Bancorp упали на 23% в четверг после того, как банк заявил, что его депозиты сократились, и предоставил Федеральной резервной системе США дополнительное обеспечение для повышения своей ликвидности.

Рынок нефти в значительной степени проигнорировал прогноз мирового спроса на нефть Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на 2023 год, согласно которому спрос в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, увеличится.