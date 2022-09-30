Нефть дешевеет четвертый месяц подряд: что влияет на мировые цены

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1%, до 88,39 долларов за баррель Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,1% до 81,32 доллара за баррель.

"Ухудшение прогноза спроса на сырую нефть не позволит нефти расти до тех пор, пока трейдеры не будут уверены, что ОПЕК+ сократит добычу на встрече 5 октября", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA, в клиентской записке.

По его словам, давление на цены несколько ограничено, поскольку доллар слабеет в конце квартала.

Тем не менее, как Brent, так и WTI находятся на пути к росту примерно на 3% за неделю, что станет их первым недельным ростом с августа после достижения девятимесячного минимума в начале недели.

Цены на нефть поддержало падение доллара с 20-летнего максимума в начале недели. Более слабый доллар делает деноминированную в долларах нефть более дешевой для покупателей, владеющих другими валютами, повышая спрос на сырье.

За весь сентябрь Brent упадет на 8,4%, то есть четвертый месяц подряд. В третьем квартале Brent упала на 23%, что стало первым квартальным убытком с четвертого квартала 2021 года.

Ожидается, что в сентябре WTI упадет на 9,3%, что также является его четвертым месячным снижением, и в течение квартала она упала на 23%, что станет первым квартальным спадом с периода, закончившегося в марте 2020 года, когда спрос на COVID-19 резко упал.

Аналитики говорят, что рынок, похоже, нашел дно, поскольку предложение должно сократиться, поскольку Европейский союз запретит импорт российской нефти с 5 декабря.

"Фундаментально, я все еще думаю, что цены, вероятно, будут расти с этого момента из-за ужесточения российских санкций и низких мировых запасов сырой нефти, а также падения запасов SPR (стратегический нефтяной резерв США)", - сказал аналитик по сырьевым товарам National Australia Bank Баден Мур.

Группа ОПЕК+, начала обсуждение сокращения добычи перед встречей в среду. Россия может предложить сокращение до 1 млн баррелей в день, сказал ранее на этой неделе источник, знакомый с российскими взглядами на этот вопрос.

"В августе добыча ОПЕК+ оценивалась примерно на 3,37 млн баррелей в день ниже целевого уровня добычи. Таким образом, в действительности любое сокращение поставок, вероятно, будет меньше, чем любая цифра, которую объявляет группа", - говорится в заметке ING Economics.