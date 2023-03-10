Нефть дешевеет четвертый день подряд: что повлияло на мировые цены

Brent подешевела на 0,6% до 81,11 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,8% до 75,12 доллара за баррель.

Ожидания повышения процентных ставок в крупнейшей экономике мира и в Европе омрачили перспективы глобального роста и привели к тому, что оба эталона нефти на этой неделе упали более чем на 5,5%, что стало самым сильным падением с начала февраля.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил о более высоких и потенциально более быстрых повышениях ставок, заявив, что ФРС ошибалась, изначально считая инфляцию "временной", и была удивлена силой рынка труда.

Рынок труда по-прежнему считается напряженным, даже после того, как число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, увеличилось на максимум за пять месяцев на прошлой неделе.

"Инвесторы становятся все более осторожными", - отмечают аналитики Haitong Futures.

Перспектива отчета о занятости в США в пятницу, который приведет к более быстрому повышению ставок, уже вызвала резкое падение на финансовых рынках, и аналитики ожидают, что цены на нефть также могут оказаться под давлением.

"Все внимание приковано к данным США, которые должны быть опубликованы позже сегодня, это самый важный ориентир перед тем, как ФРС начнет повышение ставок", - сказали аналитики Haitong.

Что касается предложения, то, как сообщалось, Соединенные Штаты в частном порядке призвали некоторых трейдеров развеять опасения по поводу поставок российской нефти с ограничением цены в попытке укрепить предложение, что предполагало, что на рынок может поступать больше российской нефти.

Инвесторы внимательно следят за сокращением экспорта из России, которая в марте решила сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.