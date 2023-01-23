Нефть дешевеет из-за празднования Нового года в Китае

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,5% до 87,17 долларов, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,4% до 81,28 долларов за баррель.

На прошлой неделе нефть марки Brent выросла на 2,8%, в то время как нефть WTI выросла на 1,8%.

Аналитики говорят, что оптимизм по поводу открытия Китая, вероятно, приведет к росту цен на нефть.

Сукрит Виджаякар, директор энергетического консалтинга Trifecta в Мумбаи, сказал, что рынок хочет сохранить позиции на покупку в случае возобновления роста в Китае.

Данные показывают устойчивый рост числа поездок в Китае после того, как были ослаблены ограничения на COVID-19, отмечают аналитики сырьевых товаров ANZ, указывая на 22-процентный скачок загруженности дорог в этом месяце по сравнению с годом ранее в 15 ключевых городах странах страны.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что энергетические рынки могут ужесточиться в этом году, если китайская экономика восстановится так, как ожидают финансовые институты.

"Я бы не стал слишком расслабляться в отношении рынков, и 2023 год вполне может стать годом, когда мы увидим более жесткие рынки, чем могут подумать некоторые коллеги", - сказал Бироль форума в Давосе.

Скачок трафика в Китае в преддверии Лунного Нового года служит хорошим предзнаменованием для спроса на топливо после двухнедельного отпуска.

"Ожидаемый всплеск спроса связан с тем, что рынок готовится к дальнейшим санкциям в отношении российской нефти", - отмечают аналитики ANZ.

Европейский союз и коалиция Большой семерки (G7) ограничат цены на российские нефтепродукты, начиная с 5 февраля, в дополнение к установленному с декабря потолку цен на российскую нефть и эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю.

"Большая семерка" согласилась отложить пересмотр уровня ценового предела на российскую нефть до марта, на месяц позже, чем первоначально планировалось, чтобы дать время оценить влияние предельных цен на нефтепродукты.