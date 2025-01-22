Нефть дешевеет из-за планов Трампа развязать торговые войны на нескольких фронтах

Brent упала почти до 79 долларов за баррель, в то время как West Texas Intermediate опустилась ниже 76 долларов. Трамп заявил, что рассматривает 10% тариф на Китай в ответ на поток фентанила из страны. Канада увеличила поток сырой нефти в США, чтобы обойти потенциальные пошлины.

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Первый день Трампа в должности начался с масштабных указов, включая пересмотр энергетической политики США и угрозу введения тарифов на Канаду и Мексику до 25%. Обе страны являются крупными экспортерами товаров в США, включая сырую нефть, которая перерабатывается на американских НПЗ.

Канадские поставщики пытаются "вытеснить как можно больше объемов с рынка" до введения пошлин, сообщила компания Rystad Energy. Пошлины, которые, по словам Трампа, могут быть введены с 1 февраля, приведут к повышению цен на бензин для американских потребителей, предупредила Goldman Sachs Group Inc. в прошлом году.

Нефть по-прежнему торгуется выше в этом году, чему способствовали широкие санкции США против России, которые перевернули рынки физической нефти и танкеров. Трамп сказал, что он, вероятно, введет больше санкций против Москвы, если Владимир Путин не сядет за стол переговоров по Украине.

"Внимание нефтяного рынка постепенно переключается с рисков российских санкций на вполне реальный риск эскалации торговой напряженности", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV в Сингапуре. Угроза пошлин также поддерживает доллар США, добавил он.

Цены на нефть

Напомним, Всемирный банк прогнозирует падение цен на сырьевые товары в 2025-2026 годах.

По данным Всемирного банка, цена на сырую нефть марки Brent в среднем составила 80 долларов за баррель в 2024 году, что примерно на 3% ниже, чем годом ранее, но на 40% выше среднего показателя за 2015-2019 годы.

Согласно базовому сценарию, ожидается, что цены на сырую нефть марки Brent снизятся еще больше, до среднего значения 72 долларов за баррель в 2025 году и 71 долларов за баррель в 2026 году.

Ожидается, что падение цен будет обусловлено ростом предложения среди стран, не входящих в ОПЕК+, в основном Бразилии, Канады, Гайаны и США, в сочетании с умеренным ростом мирового спроса на нефть из-за замедления потребления нефти в Китае и странах с развитой экономикой.

Украина с начала войны импортирует весь объем бензина, поэтому цены на АЗС в основном зависят от мировых цен на нефть.