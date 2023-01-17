Нефть Brent возобновила рост: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 84,62 долларов, компенсировав часть потерь на 1% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,8% до 79,26 доллара по сравнению с закрытием пятницы. В понедельник не было торгов, что в Соединенных Штатах был выходной день в честь Дня Мартина Лютера Кинга.

"Нефть марки Brent выросла почти на 10% за последние 10 дней, так как оптимизм по поводу возобновления работы в Китае повысил настроения. Однако перспективы остальной мировой экономики неопределенны", - отмечают аналитики сырьевых товаров ANZ.

ANZ также указал на скачок поставок сырой нефти из России, который оказал давление на рынок, при этом морской экспорт вырос до 3,8 млн баррелей в день на прошлой неделе, самого высокого уровня с апреля.

Валовой внутренний продукт Китая увеличился на 3% в 2022 году, сильно не дотянув до официальной цели "около 5,5%" и став вторым худшим показателем с 1976 года, поскольку последний квартал сильно пострадал от жестких ограничений COVID и спада на рынке недвижимости.

Плохие экономические данные по-прежнему превзошли более ранние прогнозы аналитиков, поскольку отказ Пекина от своей политики нулевого распространения COVID в декабре поддержал потребление.

Данные во вторник также показали, что объем нефтеперерабатывающих заводов Китая в 2022 году упал на 3,4% по сравнению с годом ранее, что стало первым годовым снижением с 2001 года.

"Благодаря более сильному концу 2022 года, чем мы ожидали, а также признакам более высоких розничных расходов в будущем, прогноз роста ВВП в 2023 году улучшился по сравнению с нашим предыдущим прогнозом", - сказала Ирис Пэн, главный экономист по Китаю из банка ING.

Но Пэн предупредила, что Китай по-прежнему сталкивается со значительными проблемами, включая вероятные рецессии в США и Европе в этом году.

В обзоре, опубликованном на ежегодном саммите в Давосе, две трети опрошенных экономистов частного и государственного секторов ожидали глобальной рецессии в этом году, причем около 18% считают ее "чрезвычайно вероятной".

В то же время исследование взглядов руководителей, проведенное PwC, было самым мрачным с тех пор, как фирма запустила опрос десять лет назад.

Рост доллара по сравнению с семимесячными минимумами также оказывает давление на цены на нефть, поскольку более сильный доллар делает нефть более дорогой для тех, кто держит другие валюты.