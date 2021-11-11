Наїзд на дітей у Харкові: водієві загрожує до 8 років в'язниці

Водієві, який сьогодні збив на переході двох підлітків у Харкові, загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція за фактом інциденту відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
За даними правоохоронців, водій Toyota в травні цього року був засуджений до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік.
Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)
Нагадаємо, 11 листопада вдень у Харкові на пішохідному переході автомобіль наїхав на двох підлітків. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився і проїхав ще кілька метрів.
Крім того, правоохоронці підозрюють, що водій автомобіля був під дією наркотиків або психотропів.