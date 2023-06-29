Наев призвал жителей выехать из приграничных районов Сумской области

"Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины уехать. Власти на местах знают алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Пожалуйста, выезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь! А Силы обороны продолжат защищать украинскую землю", - написал он.

Как отметил Наев, сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне.

"Почти ежедневно пограничные населенные пункты страдают от обстрелов вражеских сил. Враг стреляет из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня", - добавил он.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с РФ, и россияне с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию региона. Однако благодаря ВСУ весной 2022 года все захваченные территории были освобождены.

После вывода войск РФ с территории Сумской области они продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Каждый день российские военные обстреливают область из разных видов вооружения, для атак также применяют и авиацию.