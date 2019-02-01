Наєв: ЗСУ здатні дати відсіч бойовикам на Донбасі

Українська армія постійно проводить навчання з підготовки до ведення бойових дій

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что ВСУ способны дать отпор агрессору и каждый обстрел боевиков на Донбассе не остается без ответа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью "Голосу Украины".

"Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задачи по назначению", - заявил он.

Наев сообщил, что армия постоянно проводит учения по подготовке к ведению боевых действий. Он добавил, что количество учений различного уровня соответствует оперативным потребностям Объединенных сил.

"Противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил", - подчеркнул он.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе 31 января в ходе боевых действий ранение получил один украинский военный. Противник шесть раз нарушил режим прекращения огня в районе поселка Пески, Крымского, Кряковки, Вольного и Станицы Луганской.

Отметим, в ООН назвали число погибших и пострадавших вследствии войны на Донбассе. В частности, погибли 12,8-13 тысяч человек - 3,3 тыс. мирных жителей, 4 тысячи украинских военных и 5,5 тысяч представителей вооруженных формирований. 27,5-30 тысяч человек получили ранения (7-9 тысяч гражданских, 9-10 тысяч украинских военных и 12-13 тысяч представителей вооруженных формирований).