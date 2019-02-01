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Наєв: ЗСУ здатні дати відсіч бойовикам на Донбасі

Новини » Політика    01.02.2019 - 11:32
Наєв: ЗСУ здатні дати відсіч бойовикам на Донбасі
Фото: Сергій Наївши (facebook.com/11 Окрема бригада сухопутних військ ЗСУ)

Українська армія постійно проводить навчання з підготовки до ведення бойових дій

Командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв заявив, що ВСУ здатні дати відсіч агресору і кожен обстріл бойовиків на Донбасі не залишається без відповіді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю "Голосу України".

"Кожний підрозділ зі складу Об'єднаних сил в повній мірі здатний дати відсіч агресору і виконати завдання за призначенням", - заявив він.

Наєв повідомив, що армія постійно проводить навчання з підготовки до ведення бойових дій. Він додав, що кількість навчань різного рівня відповідає оперативним потребам Об'єднаних сил.

"Противнику вже відомо, що кожен його обстріл не залишається без відповіді з боку Об'єднаних сил", - підкреслив він.

Нагадаємо, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі 31 січня в ході бойових дій поранення отримав один український військовий. Противник шість разів порушив режим припинення вогню в районі селища Піски, Кримського, Кряківки, Вільного і Станиці Луганської.

Відзначимо, в ООН назвали кількість загиблих і постраждалих внаслідок війни на Донбасі. Зокрема, загинули 12,8-13 тисяч осіб - 3,3 тис. мирних жителів, 4 тисячі українських військових і 5,5 тисяч представників збройних формувань. 27,5-30 тисяч осіб отримали поранення (7-9 тисяч цивільних, 9-10 тисяч українських військових і 12-13 тисяч представників збройних формувань).

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