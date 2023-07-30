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Наев посетил приграничные территории Сумской области, пострадавшие от обстрелов

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев посетил приграничные населенные пункты Сумской области. Эти территории страдают от российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ в Telegram.

Наев ознакомился с условиями проживания местного населения на границе с РФ и населения службы украинскими подразделениями. Также командующий обсудил усиление защиты гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры Сумской области, которая имеет самую длинную границу с Россией - 564 км.

"На Сумском направлении враг ежедневно бьет из дальнобойной артиллерии и минометов. Но у наших воинов есть четкая задача адекватно реагировать и в случае необходимости действовать на опережение", - сказал командующий.

Наев обсудил с командирами подразделений ряд конкретных мер, направленных на обеспечение обороноспособности территории и мгновенное реагирование на вражеские обстрелы.

Фото: Наев посетил приграничные территории Сумской области (t.me/KOS_ZSU)

Ракетный удар по Сумам

Вчера вечером российские оккупанты обстреляли город Сумы. Захватчики ударили ракетой по учебному учреждению. Также из-за атаки повреждены соседние дома и общежития.

По состоянию на 12:00 известно, что в результате атаки погибли два человека. Ранения получили 20 человек.

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Сумская областьСергей НаевВойна в УкраинеВСУ