Наев посетил приграничные территории Сумской области, пострадавшие от обстрелов
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев посетил приграничные населенные пункты Сумской области. Эти территории страдают от российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ в Telegram.
Наев ознакомился с условиями проживания местного населения на границе с РФ и населения службы украинскими подразделениями. Также командующий обсудил усиление защиты гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры Сумской области, которая имеет самую длинную границу с Россией - 564 км.
"На Сумском направлении враг ежедневно бьет из дальнобойной артиллерии и минометов. Но у наших воинов есть четкая задача адекватно реагировать и в случае необходимости действовать на опережение", - сказал командующий.
Наев обсудил с командирами подразделений ряд конкретных мер, направленных на обеспечение обороноспособности территории и мгновенное реагирование на вражеские обстрелы.
Фото: Наев посетил приграничные территории Сумской области (t.me/KOS_ZSU)
Ракетный удар по Сумам
Вчера вечером российские оккупанты обстреляли город Сумы. Захватчики ударили ракетой по учебному учреждению. Также из-за атаки повреждены соседние дома и общежития.
По состоянию на 12:00 известно, что в результате атаки погибли два человека. Ранения получили 20 человек.
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