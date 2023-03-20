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Наев рассказал, сколько российских войск находится в Беларуси

Фото: в Беларуси находятся 4 тысячи российских военных (twitter com armscontrol_rus)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

На территории Беларуси находится около 4 тысяч российских военнослужащих. Они проходят обучение под руководством белорусских инструкторов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Еще с октября прошлого года военно-политическим руководством РФ принято решение о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск союзного государства. Официально Россия заявила о размещении 9 тысяч военнослужащих", - пояснил Наев.

Он отметил, что сейчас на территории Беларуси находятся 4 тысячи россиян. В основном это мобилизованные. Они проходят трехмесячный курс подготовки в составе подразделений территориальных войск РФ под управлением белорусских инструкторов.

"В дальнейшем эти мобилизованные перемещаются в Россию для ведения боевых действий на территории Украины", - добавил генерал-лейтенант.

Напомним, Сергей Наев также оценил шансы России начать наступление на новых направлениях. Командующий Объединенными силами ВСУ отметил, что сегодня оккупанты могут вести наступление только на востоке Украины.

Также отметим, что британская разведка тоже считает, что российская армия временно исчерпала свой наступательный потенциал.

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