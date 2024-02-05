Наев рассказал особенности российских ДРГ, пытающихся прорвать границу Украины

Российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины, действую в приграничье Сумской, Черниговской и в Богодуховском районе Харковской области. У вражеских групп диверсантов хорошая подготовка и свои особенности.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Состав ДРГ 10-12 человек. Все эти ДРГ из состава спецопераций РФ, а также ГРУ Генштаба РФ. Следует понимать, что это офицерские группы, имеющие хорошую подготовку. Их цель действовать только в пограничные. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы. в течение 1000 км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих", - констатировал он.

Поэтому, по словам генерала, гражданским гражданам следует понимать, что госграница в Черниговской, Сумской и Богодуховском районе Харьковской области – это линия боевого столкновения, там опасно.

Какая ситуация на приграничье: ДРГ и обстрелы из артиллерии

Наев рассказал, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" находится более 1800 км государственной границы, из них 850 км – это граница с Беларусью и более 1000 км – это государственная граница с РФ.

"Следует понимать, что это не государственная граница, а линия боевого столкновения. Российские войска отошли с севера нашей страны, но с тех пор они не остановились в ведении боевых действий, как в приграничье, так и пытаются запускать средства воздушного нападения по тем направлениям по территории Украины", - отметил он.

Что же касается ситуации в приграничье Черниговской, Сумской и Богодуховского районов Харьковской области, то, как рассказал Наев, враг постоянно совершает артиллерийские обстрелы.

"Он использует реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы. Также совершает удары с вертолетов", - добавил генерал.

Что касается ДРГ, то на этих 1000 км враг постоянно пытается заводить диверсантов.

"Наши защитники выполняют задачи стабилизационной операции. Поэтому для того, чтобы защищать пограничные, нужно больше войск. В настоящее время такая зеркальная ситуация и в РФ. ДРГ врага постоянно хотят прощупать нашу линию столкновения. Но в ответ наши подразделения совершают такие же действия", - констатировал командующий.

ДРГ в Сумской области

Ситуация в Сумской области с начала года резко обострилась. Оккупанты не только обстреливают приграничные населенные пункты, но и пытаются прорвать границу Украины на этом участке.

Буквально 3 февраля российская ДРГ предприняла очередную попытку прорвать границу Украины в Сумской области. Враг несколько раз менял тактику, после полуторачасового боя, оккупантов удалось откинуть далеко от границы. Позже помощник командующего ОС ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин рассказал, что "нам известно, что три человека либо были ранены, либо погибли", при этом эта группа такая же, как и все предыдущие - в ней есть как саперы, которые знают, как разминировать территорию, так и минометчики, которые идут немного позади.

При этом 3 февраля в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье, в 5-километровой полосе от границы с РФ, а по другим дорогам ввели рекомендованный режим движения по часам.