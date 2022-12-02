Наев проинспектировал работу подразделений ПВО, которые защищают Киев и область

Группа генералов и офицеров проинспектировала работу подчиненных войск, в том числе подразделений противовоздушной обороны, которые защищают Киев и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВСУ в Facebook .

Отмечается, что для оказания действенной помощи при выполнении боевых задач в подчиненных войсках продолжается работа группы генералов и офицеров во главе с командующим Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

В частности, это касается и подразделений ПВО, защищающих небо над объектами критической инфраструктуры Киева и Киевской области.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины эффективность работы нашей ПВО возросла с 12-18% до 50-80%.

Ранее сообщалось, что РФ пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Для этого оккупанты используют ракеты со снятыми ядерными боеголовками.

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