Наев показал работу ПВО на севере Украины (видео)

"Работа воинов ПВО в Северной операционной зоне. Благодарю защитников неба!" - написал он.

Ситуация на севере Украины

По данным Генштаба на утро 17 ноября, в зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Кроме того, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой - там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.

В то же время, это не мешает украинским Силам обороны и дальше укреплять границу на этом направлении. В частности, в конце октября Наев рассказывал, что на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО.