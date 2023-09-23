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Наев показал, как украинские военные укрепляют границу (видео)

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают укреплять государственную границу. В течение недели защитники вырыли тысячи километров окопов и установили тысячи мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Facebook.

По его словам, украинские защитники в течение последней недели:

  • вырыли более 3000 метров окопов и траншей;
  • прорыли около 2,5 тысячи метров противотанкового рва;
  • выложили более 2000 соответствующих мин.

"Мы и дальше будем продолжать эту работу для повышения наших оборонных способностей, чтобы в случае чего всегда были готовы адекватно действовать на враждебные намерения", - добавил Наев.

 

Угроза из Беларуси

Следует напомнить, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие, а также на белорусских полигонах размещаются российские войска. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

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