Наев показал, как украинские военные укрепляют границу (видео)

По его словам, украинские защитники в течение последней недели:

вырыли более 3000 метров окопов и траншей;

прорыли около 2,5 тысячи метров противотанкового рва;

выложили более 2000 соответствующих мин.

"Мы и дальше будем продолжать эту работу для повышения наших оборонных способностей, чтобы в случае чего всегда были готовы адекватно действовать на враждебные намерения", - добавил Наев.

Угроза из Беларуси

Следует напомнить, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие, а также на белорусских полигонах размещаются российские войска. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.