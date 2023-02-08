Наев проверил работу мобильных групп ПВО на севере Украины (видео)

Также, как говорится в сообщении, Наев ознакомился с условиями службы и бытом мобильных групп противовоздушной обороны.

"При посещении пунктов дислокации и стартовых позиций уделялось внимание и эффективности функционирования систем противовоздушной обороны как украинских образцов вооружения, так и вооружения, поступившего в качестве помощи от иностранных партнеров", - говорится в сообщении.

По словам командующего, воины противовоздушной обороны не перестают следить за воздушным пространством ни на минуту.

"Но интенсивная боевая работа начинается при угрозе действия летательных аппаратов врага, которые появляются в воздушном пространстве Украины и угрожают жизни граждан, важным стратегическим объектам и гражданским объектам критической инфраструктуры", - отметил Наев.

Как объясняет генерал-лейтенант, когда украинцы только слышат сигнал воздушной тревоги, то расчеты противовоздушной обороны уже занимают свои основные или запасные стартовые позиции и приводят системы в готовность, чтобы в случае необходимости перехватить удар противника.

"В условиях ведения боевых действий расчеты ПВО не находятся на одном месте, поскольку таким образом враг мог бы вычислить их местонахождение и уничтожить систему обороны", - добавляет Наев.

Также в пресс-службе Командования добавляют, что на этот раз генерал-лейтенант Сергей Наев не только убедился в эффективности системы ПВО, но и проверил условия службы военных.

Ранее мы писали, что украинские военные на севере усиливаются мобильными ПВО для защиты Киева и близлежащих областей.

Напомним, недавно в Командовании Объединенных Сил ВСУ рассказали об обороне объектов критической инфраструктуры на севере.

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