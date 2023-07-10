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Наев проверил оборону в трех северных областях Украины: что известно

Фото: север Украины будет дополнительно укреплен (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах. Приняты дополнительные меры по организации обороны в этом районе, охватывающем три области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Завершена проверка наших оборонных возможностей Северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений", - рассказал он.

По словам генерала, администрациям и украинским военным определены задачи по улучшению оборонных рубежей и позиций.

"В скором времени, угрожающие направления будут более крепко прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - отметил Наев.

Что будет сделано?

Как отметил генерал, начата тренировка наших воинов в разных ситуациях, эта работа будет планово продолжаться и дальше.

"Будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы. Оборона будет укреплена", - добавил он.

Ситуация на севере Украины

После того как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и его наемники совершили неудавшийся бунт и "поход на Москву", не дойдя 200 км до столицы РФ, 24 июня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. В этом случае против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России. По данным "Беларускі Гаюн" якобы пребывание наемников "Вагнера" в Беларуси, не больше, чем ИПСО. В то же время Польша решила направить 500 правоохранителей к своей границе с Беларусью, а Украина также занялась укреплением северных границ.

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