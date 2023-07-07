ua ru
Пт, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Многоходовочка. "Гаюн" объяснил, почему ЧВК "Вагнера" в Беларуси не больше, чем ИПСО

Новина українською →
Беларусь, Пятница 07 июля 2023 17:45
Многоходовочка. "Гаюн" объяснил, почему ЧВК "Вагнера" в Беларуси не больше, чем ИПСО Фото: размещение ЧВК "Вагнера" в Беларуси, вероятно, является не больше, чем ИПСО (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Представители "верхушки" ЧВК "Вагнера" пока не прибывали для осмотра возможного места размещения наемников в лагере под Осиповичами. Этот факт - лишнее доказательство того, что наличие "вагнеровцев" в Беларуси скорее всего не более, чем дезинформация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Нет, оперативные группы пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой "Вагнера" размещаться или не размещаться в РБ, тогда и будут смотреть", - приводит "Гаюн" слова помощника министра обороны Беларуси Леонида Касинского.

По его словам, якобы "лагерь развертывался для тренировки как военных, так и представителей гражданской администрации в рамках развертывания системы территориальной обороны".

Выводы мониторинговой группы "Гаюн"

По мнению участников, в целом версия Минобороны Беларуси о строительстве лагеря якобы "для тренировки" "выглядит странно".

"Как минимум потому, что последние 2 недели информационное пространство нагнеталось темой размещения 8 тысяч наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси. А опубликованные ранее фотографии лагеря показывают, что строили его основательно, с затратой значительных материальных и людских ресурсов. Маловероятно, что у кого-то была потребность в такой дорогостоящей тренировке без конкретных целей", - отмечают в "Гаюн".

Кроме того, анализируя заявление военачальника, приведенное выше (о том, что наемники еще не определились с местом размещения, - ред.), участники мониторинга называют его тезисом, который "позволяет продолжать кампанию по дезинформации".

Ведь прозвучавшие заявления не вносят никакой ясности в вопросе нахождения "вагнеровцев" в Беларуси. Таким образом, фактически официально было подтверждено, что размещение наемников в полевом лагере под Осиповичами - это информационная провокация", - подчеркивают в "Гаюн"

Там также напоминают, что 5 июня руководитель мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько, комментируя развертывание палаточного лагеря для ЧВК "Вагнера", отметил, что "вся эта история со строительством лагеря - это очень многослойная дорогостоящая кампания по дезинформации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
NEWS
Чехия передаст Украине вертолеты и поможет с обучением на F-16, - премьер
Чехия передаст Украине вертолеты и поможет с обучением на F-16, - премьер
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе