RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наев проверил оборонные позиции защитников на границе с РФ в Сумской области

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев проверил оборонные позиции и укрепления военных вблизи российской границы в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ.

Наев совершил рабочую поездку в подразделения, которые удерживают оборону ВСУ в Сумской области. Регион имеет самую длинную границу с РФ - 564 км. Поэтому важно подготовить оборонительные укрепления и военнослужащих к возможной повторной агрессии со стороны РФ.

"Во время встречи с командирами подразделений очертил ряд конкретных мер, направленных на обеспечение обороноспособности территории и мгновенного реагирования на вражеские обстрелы", - отметил Наев.

Командующий также обсудил вопрос о создании городка психологической и тактической подготовки подразделений, который будет изучать опыт боевых действий на востоке нашей страны. Такие учения уже введены в других направлениях Северной операционной зоны.

Наев передал военным генераторы, маскировочные комплекты, прицелы, приборы ночного видения от волонтеров. Командующий также пообщался с местными жителями, страдающими российскими обстрелами.

Напомним, в Командовании Объединенных Сил ВСУ заявили, что из приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей эвакуировали большинство населения.

Как сообщалось, командующий ССО Виктор Хоренко посетил защитников в Бахмуте и обсудил ситуацию в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьСергей НаевВСУВойна России против Украины