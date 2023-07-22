Наев назвал цель размещения "вагнеровцев" в Беларуси

Мероприятия по размещению наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси происходят с целью психологического давления на население.
Об этом рассказал командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный Telegram-канал командования Объединенных Сил ВС.
"Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем надо заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне", - заявил Наев.
Также командующий Объединенных Сил ВСУ добавил, что украинские военные, с целью предупреждения действий врага, за последнюю неделю:
"Наши ребята очень мотивированы и натренированы. Мы все делаем для того, чтобы население Украины верило в наши Вооруженные Силы", - добавил Наев.
После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его наемников была опрокинута в Беларусь. Согласно предварительным данным, их количество уже насчитывает несколько тысяч.
Как отмечали пограничники, пока "вагнеровцы" не представляют угрозы для Украины. В то же время, не исключается риск провокаций.
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