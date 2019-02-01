Наєв назвав результат "червоного" режиму на Донбасі

Загальна кількість жертв зменшилося на 55%, а кількість загиблих - на 27%

Объявления режима "красный" на Донбассе помогло сократить количество жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева "Голосу Украины".

"Особый порядок в определенных районах или населенных пунктах несколько раз вводился по моему решению именно с целью сохранения жизни и здоровья граждан. Это касалось прежде всего КПВВ из-за их многочисленных обстрелов со стороны противника, что создавало опасность и для военнослужащих Объединенных сил, и для мирных граждан. Мы выводили гражданское население из опасных районов и давали адекватный ответ противнику. Каждый раз объявление режима "красный" имело положительные результаты - заставляли противника прекратить огонь и стабилизировало и ситуацию", - отметил Наев.

Он добавил, что общее количество жертв уменьшилось на 55%, а количество погибших - на 27%.

Напомним, на Донбассе в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" пограничники на час 13 ноября 2019 года вводили режим "Красный".

Отметим, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 31 января в ходе боевых действий ранение получил один украинский военный.

РБК-Украина писало, что командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что ВСУ способны дать отпор агрессору и каждый обстрел боевиков на Донбассе не остается без ответа.