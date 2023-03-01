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Наев об эффективности работы украинской ПВО: сбивает 80% ракет

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская система противовоздушной обороны сейчас сбивает 80% ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Командования Объединенных сил ВСУ.

"В настоящее время процент сбыта ракет сильно изменился и равен 80 процентам. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - отметил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Однако, по его словам, враг тоже изменяет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения.

"Итак, мы проводим анализ после каждого удара. Этот анализ доказывается и командиры, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне", - добавил командующий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военные с сентября 2022 года уничтожили более 650 крылатых ракет и более 610 дронов-камикадзе, которыми войска РФ избивали территорией Украины.

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