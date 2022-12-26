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Чрезвычайная новинка для всех пользователей компьютеров: что известно

Новина українською →
США, Понедельник 26 декабря 2022 16:50
Чрезвычайная новинка для всех пользователей компьютеров: что известно Фото: новая инновационная клавиатура станет новым шагом в игровых технологиях (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В США создана клавиатура со встроенным экраном. Заставки интерактивного экрана генерируются на Unreal Engine 5 и реагируют на прикосновение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HypeBeast.

Американская компания Finalmouse, специализирующаяся на игровых технологиях, дополнила свою дебютную клавиатуру Centerpiece фантастической графикой. Как отмечают эксперты, новая клавиатура бренда имеет интерактивный дисплей, обеспечивающий нескончаемый набор расширенных визуальных элементов.

По словам Finalmouse, клавиатура состоит из ламинированного стекла DisplayCircuit Glass Stack, что делает ее достаточно мягкой на ощупь и дает возможность видеть разноцветную графику. Корпус клавиатуры изготовлен из анодированного алюминия с гравировкой. Кроме того, оболочки интерактивного дисплея генерируются на Unreal Engine 5, что показывает графические иллюстрации к видеосценам.

Что отличает эту клавиатуру, так это то, что она имеет автономное питание с помощью графического и центрального процессоров, поэтому не тратит ресурс компьютера. Удобная в использовании, она подключается с помощью одного кабеля USB Type-C, а чтобы создать индивидуальный визуальный каталог, достаточно иметь доступ к программе Finalmouse Steam", - говорится в информации.

Обойдется новая клавиатура Finalmouse's Centerpiece в 349 долларов, ее выход на рынок запланирован на начало 2023 года.

РБК-Украина сообщало, что для будущих участников проекта IT Generation почти вдвое увеличили количество мест в школах, которые будут бесплатно обучать будущих IT-специалистов.

Напомним, ранее мы писали, как подать заявку на участие в IT Generation.

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