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"Слишком медленно". У Зеленского призывают ускорить признание РФ спонсором терроризма

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россию нужно признать государством-спонсором терроризма, чтобы ограничить ее торговлю и влияние в мире. Процесс признания следует ускорить.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он отметил, что Россия де-факто уже давно доказала, что является страной-террористом. Подоляк подчеркнул, что теперь страны, намекая на США, должны признать РФ хотя бы спонсором терроризма.

По его словам, этот статус окончательно закроет для России многие важные возможности: торговлю с "нейтральными странами", участие в глобальных мероприятиях, инициативность в международных платформах.

Подоляк подчеркнул, что недавно страны боялись обсуждать этот процесс, а сейчас идет подготовка к соответствующим решениям. Он призвал ускорить эту процедуру.

"Единственное, о чем сожалеем, - слишком медленно. Россию нужно обязательно и демонстративно вывести в "специальный карантин" и резко ограничить возможности распространять свой яд", - добавил советник главы ОП.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что Вашингтон может признать Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее Блинкен исключал такую возможность и объяснял, что это может привести к нежелательным последствиям.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиОфис президентаМихаил Подоляк