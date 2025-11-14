ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Чрезмерное количество "защищенных потребителей" усугубляет кризис на энергорынке, - Рябцев

Пятница 14 ноября 2025 15:21
UA EN RU
Чрезмерное количество "защищенных потребителей" усугубляет кризис на энергорынке, - Рябцев Фото: эксперт рассказал о причинах долгового кризиса в энергетике (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Чрезмерное расширение круга так называемых "защищенных потребителей" стало одной из причин долгового кризиса на рынке электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева.

По его словам, правительство должно было решить долговую проблему еще более двух лет назад - разработав механизм погашения задолженности и сокращение перечня "защищенных потребителей".

"У нас, к сожалению, долговая проблема, которая тоже должна быть решена правительством. Причем должна была быть решена правительством в соответствии с решением ставки Верховного главного командующего еще 2,5 года назад. Именно тогда нужно было разработать механизм погашения этой задолженности. И, в частности, пошла речь о необходимости сокращения графиков так называемых защищенных потребителей", - подчеркнул Рябцев.

Эксперт отметил, что сейчас "защищенных потребителей" стало слишком много - среди них даже учреждения, не относящиеся к критической инфраструктуре.

"Которых развелось слишком уж много. Какие уже не являются предприятиями критической инфраструктуры. А какие? Национальный цирк тоже у нас защищенный потребитель. Если я не ошибаюсь. Но был точно. И все эти объекты тоже нужно запитывать", - сказал эксперт.

По мнению Рябцева, без наведения порядка в системе поставок электроэнергии и четкого определения, кто действительно должен быть "защищенным потребителем", правительство не сможет снизить долговое давление на рынок.

Ранее эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип назвал причиной роста задолженности привилегированное положение так называемых защищенных потребителей - это предприятия и организации, которые государство признало критически важными и получили особые условия поставки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
В Киеве продолжает расти количество жертв атаки, пострадавших десятки
В Киеве продолжает расти количество жертв атаки, пострадавших десятки
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт