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Надежда Киченок пробилась в парный финал теннисного турнира в Осаке

Фото: Надежда Киченок на пути к титулу в Японии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с немкой Анной-Леной Фридзам преодолели 1/2 финала соревнований Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships на японском острове Хоншю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, 1/2 финала, женщины, парный разряд

Контрерас-Гомес/Папамихаил – Фридзам/Н. Киченок – 0:2 (6:7, 3:6)

 

Немецко-украинский дуэт взялся за дело со старта противостояния с Контрерас-Гомес из Мексики и гречанкой Папамихаил. С ранним брейком Киченок и Фридзам быстро создали гандикап (4:1). Впрочем, удержать преимущество не сумели, позволив мексиканско-греческой паре вернуться в игру (4:4).

В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там матч перешел в категорию "победят те, кто ошибается меньше". После обмена набранными на подачах соперниц очками Киченок с напарницей сумели дожать Контрерас-Гомес и Папамихаил (8:6).

Во втором сете игра была конкурентной до середины сета. А ключевым стал восьмой гейм. Киченок и Фридзам сумели оформить брейк и вышли на порог близкой победы (5:3). Полученный импульс пара украинки и немки сразу же превратила в выигранный гейм "под ноль".

Соперницы дуэта Фридзам-Киченок в решающем поединке вскоре определятся. Украинская теннисистка ранее сыграла 17 финалов в парном разряде на уровне WTA, из которых триумфовала в восьми. Половина побед была одержана в паре с сестрой-близнецом Людмилой.

К слову, накануне сборная Украины обменялась победами с Колумбией в Кубке Дэвиса.

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