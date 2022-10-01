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Поступления растут: сколько трудовые мигранты перевели в Украину за последний месяц

Фото: с начала года в Украину поступило более 8,8 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем частных переводов в Украину из-за границы за август 2022 года составил 1,167 млрд долларов. Это на 2,5% больше, чем годом ранее (1,140 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за январь-август 2022 года в Украину поступило 8,826 млрд долларов, что на 4,2% меньше, чем годом ранее (9,208 млрд долларов).

Отметим, трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11,980 млрд долларов).

Национальный банк Украины в июле ухудшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2022 году с 16,2 млрд долларов до 12,6 млрд долларов. На 2023 год прогноз снижен с 17,0 млрд долларов до 13,1 млрд долларов. В 2024 году ожидается 13,6 млрд долларов.

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Национальный банк Украины