Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ, - ОВА

Посадовець зазначив, що наразі радіаційний фон на ЗАЕС відповідає нормі, але зберігається високий ризик аварії через непередбачувані дії окупантів. Ворог продовжує обстріли станції з мінометів, є потрапляння в один із об'єктів.

"Чим швидше територія ЗАЕС буде демілітаризована, тим швидше стабілізується безпекова ситуація. Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ, а окупанти виведуть озброєні підрозділи з території атомної станції, будуть дотримуватися міжнародних норм ведення війни", - сказав Старух.

Він розповів, що на території ЗАЕС продовжують перебувати військові РФ. Місцеві мешканці вже по звуку можуть відрізнити, коли чутно "вихід" снаряда і буквально за кілька секунд "прихід". Це свідчить про те, що ворог обстрілює станцію та місто з невеликої відстані.

"Окупант має піти із ЗАЕС - ось завдання МАГАТЕ", - наголосив глава ОВА.