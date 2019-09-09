Сподіваюсь, Виговський та Кияшко потраплять у список наступного обміну, - адвокат

Адвокат українських політв'язнів в Росії Ілля Новіков сподівається, що Валентин Виговський та Ігор Кияшко, звинувачені в шпигунстві, потраплять до наступного списку на обмін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Нині вже" на hromadske.

За словами адвоката, також досі перебуває в ув'язнені Олексій Черній - останній учасник групи Сенцова. Йому залишилося півтора року з зазначеного російським судом терміну.

"Сподіваюся, що Черній раніше за 2021 рік опиниться вдома", - додав Новіков.

Також адвокат підкреслив, що крім Едема Бекірова, фактично ніхто з кримських татар не потрапив до списку на обмін.

"Я сподіваюся, що вони потраплять до другого раунду перемовин", - зазначив Новіков.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною і Російською Федерацією стався обмін полоненими. На територію України повернулися 35 незаконно утримуваних РФ осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президенти України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін 7 вересня провели телефонну розмову, в ході якого вони домовилися про подальших контактах. Зокрема, в ході бесіди обговорювалося режим припинення вогню і послідовного розведення сил на лінії зіткнення, а також продовження переговорів в нормандському форматі.

Також повідомлялося, що в Мінську під час зустрічі контактної групи планують обговорити можливість обміну полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється про обмін у форматі "200 на 70".