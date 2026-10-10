Прибавки к пенсии в Украине: какие выплаты можно получать одновременно

Часть украинских пенсионеров может получать к пенсии сразу несколько доплат. Но не все выплаты прилагаются друг к другу - иногда придется выбрать только одну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .
В Пенсионном фонде подчеркивают, что надбавки и пособия могут начисляться вместе. Закон предусматривает несколько таких выплат.
Среди них - повышение за статус ветерана, надбавка по уходу и выплаты неработающим пенсионерам, которые содержат детей. Есть и другие доплаты.
Например, у одного пенсионера могут совпасть основная пенсия, повышение за определенный статус, надбавка по уходу и надбавка за несовершеннолетнего ребенка. Дополнительно может быть повышение за жизнь или работу в населенном пункте со статусом горного и выплаты по специальным законам.
Каждая доплата имеет свои условия назначения. Кроме того, в законодательстве есть случаи, когда пенсионеру нужно выбрать что-нибудь одно.
Отдельная группа - неработающие пенсионеры, имеющие на иждивении детей до 18 лет.
Напомним, как сообщало РБК-Украина, пенсионеры с детьми до 18 лет могут получить прибавку к пенсии.
Для этого человек не должен работать и быть физическим лицом - предпринимателем.
Также мы писали, что в Польше готовят закон, который вернет часть льгот для украинских беженцев.
Об этом заявила вицеспикер польского Сената Магдалена Беят.