Надбавка до пенсії 20%: хто і як може оформити виплати

"З 1995 року набув чинності закон про статус гірських населених пунктів. Оскільки наша область географічно в переважній більшості гірська, то понад 190 населених пунктів мають цей статус", - сказала вона.

Як зазначила Поляковська, якщо людина постійно проживає в гірському населеному пункті, або навчається, або працює, то їм до пенсії встановлено підвищення.

"Законом передбачено встановлено надбавка до пенсій 20% від основного розміру пенсій", - сказала вона.

Даними ПФУ, з 250 тисяч пенсіонерів Закарпатської області 53 тисячі проживають в гірських населених пунктах та отримують надбавки.

Як отримати надбавку

Нагадаємо, пенсійна система передбачає низку доплат та надбавок до пенсії. Зокрема, пенсіонери, які мешкають у гірському населеному пункті, мають 20% надбавки до пенсії. Отримати таку ж надбавку можуть і пенсіонери-переселенці, які під час війни переїхали до гірських регіонів.

Щоб отримувати надбавку, пенсіонери мають отримати статус мешканця на території гірського населеного пункту та отримати відповідне посвідчення. Для цього необхідно звернутися до місцевих органів влади або до Центру надання адміністративних послуг.

Відповідно до закону "Про статус гірських населених пунктів в Україні", розмір державних пенсій, стипендій та всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу працюючого, що проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20%.