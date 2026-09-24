Прибавка за науку и творчество: какие правила ПФУ для пенсионеров в 2026 году

Кто имеет право на доплату

В категорию лиц с особыми заслугами перед государством относятся, в частности, лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и Государственных премий Украины.

Право на доплату также имеют те, кто в советское время получил Государственную премию СССР или УССР.

То есть если человек когда-то получил одну из этих наград, он может претендовать на дополнительные выплаты к своей пенсии - независимо от того, по какому основанию он назначен: по возрасту, из-за инвалидности, выслуги лет или потери кормильца.

Сколько платят и как считают

Размер доплаты определяют в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет две тысячи пятьсот девяносто пять гривен.

Конкретная сумма зависит от статуса заслуги. Лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко и Государственной премии Украины получают надбавку в размере 20% прожиточного минимума - это около пятисот девятнадцати гривен ежемесячно.

Лауреаты бывших Государственных премий СССР и РСФСР также имеют право на доплату, однако ее размер может отличаться в зависимости от конкретного законодательного регулирования и решения Пенсионного фонда.

Эта надбавка не подпадает под ежегодную мартовскую индексацию пенсий . Она меняется только тогда, когда растет прожиточный минимум для нетрудоспособных.

Чтобы получить доплату, нужно лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг.

При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий получение соответствующей премии или награды – например удостоверение лауреата или диплом. Пенсионный фонд проверяет основания и принимает решение о назначении доплаты.

Важно: доплата назначается не автоматически. Человек должен сам обратиться с заявлением - без этого шага выплаты не начнутся.