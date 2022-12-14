Предоставил автобусы для перевозки россиян из Крыма в Херсон: задержан еще один вражеский пособник

Злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, который принимал участие в транспортировке оккупационных группировок во время захвата Херсона. Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав оккупантов из Крыма.

К этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, находившихся в автопарке предприятия.

После освобождения Херсона мужчина пытался бежать в Молдову для избежания правосудия.

Но СБУ удалось своевременно разоблачить злоумышленника. Правоохранители установили его местонахождение и задержали на попытке пересечения границы.

По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности, в страны Евросоюза.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он поддержал захватчиков и "перестроил" собственный бизнес в пользу агрессора. Для этого он "перерегистрировал" компанию в оккупационной администрации и открыл банковские счета в РФ.

В обмен на сотрудничество оккупанты обещали ему беспрепятственное управление автопредприятием и свободное передвижение по временно захваченным регионам Украины.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.