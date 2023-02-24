Предоставление оружия и подготовка украинских военных изменят динамику на поле боя, - Пентагон

"Мы учим и снаряжаем несколько механизированных пехотных бригад - это достаточно серьезные возможности", - сказал чиновник.

По словам Остина, также поставляется дополнительная артиллерия.

"Поэтому они будут иметь возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", - подчеркнул глава Пентагона.

В то же время министр подтвердил последовательную позицию администрации о том, что Соединенные Штаты будут оставаться с Украиной столько, сколько потребуется.

"Пока Украина продолжает проводить операции и прилагать усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию, мы будем с ними", - добавил Остин.