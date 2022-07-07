Надаль знявся з Вімблдона за день до півфіналу: відома причина
Дворазовий переможець Вімблдонського турніру Рафаель Надаль цьогоріч не зможе повторити свій успіх через травму. У фінал без боротьби вийшов австралієць Нік Кірйос.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мейджора.
36-річний іспанець не зможе продовжити серію перемог на "Великих шоломах" сезону-2022. Після звитяг в Австралії та Франції четвертий у рейтингу ATP тенісист змушений зачохлити ракетку на Вімблдоні.
Надаль знявся з турніру через травму м'язів живота. Проблеми в піренейця почалися під час чвертьфінального протистояння з американцем Фріцом. Він викликав на корт лікаря, але зміг продовжити боротьбу та виграв п'ятий сет на тай-брейку.
У четвер Надаль пройшов медобстеження. Під час діагностики в нього виявили розрив м'яза на 7 міліметрів. За такої ситуації подальша участь у Вімблдоні стала для досвідченого іспанця неможливою.
Навесні Надаль здобув 14-й кубок на "Ролан Гарросі" та 22-й трофей "Великого шолома" загалом. Рекордсмен світу за цими титулами випереджає двох головних опонентів епохи – Федерера та Джоковіча (по 20).
До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.
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