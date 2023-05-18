Надаль анонсировал завершение карьеры: известны сроки

Испанская звезда решил окончательно зачехлить ракетку после сезона-2024. Он также подтвердил, что не сможет выступить на "Ролан Гарросе" в этом году из-за проблем со здоровьем.

"Моя цель и желание – взять паузу, чтобы насладиться следующим сезоном, который, очевидно, будет моим последним в профессиональном туре. Не могу полностью гарантировать, что будет именно так. Но имею такой замысел", – признался Надаль.

Пиренеец пропустит Открытый чемпионат Франции впервые с 2004 года. "Ролан Гаррос" – любимый турнир Большого шлема для него. Живая легенда тенниса триумфовал на парижских кортах рекордные 14 раз.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Майорки, попал в тур в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, считается королем грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира Большого шлема и делит с сербом Джоковичем первенство по количеству побед. На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история".