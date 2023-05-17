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Начсклада допустил недостаток военного имущества более чем на 4,5 млн гривен: что ему грозит

Фото: начсклада допустил недостаток военного имущества (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Начальник склада во Львовской области допустил недостаток военного имущества более чем на 4 500 000 гривен и не явился на службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированную прокуратуру в области обороны Западного региона.

"При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона доложено о подозрении начальнику состава одной из воинских частей Национальной гвардии Украины по факту небрежного отношения к военной службе и неявке на службу", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, военнослужащий, отвечавший за контроль, состояние, хранение и учет военного имущества, находившегося в его ведении на складе, допустил недостачу:

  • форменной одежды;
  • обувь;
  • тактического снаряжения;
  • и других товарно-материальных ценностей

В результате халатности старшего сержанта сумма нанесенного государству ущерба составила более 4 500 000 гривен.

Кроме того, в марте этого года подозреваемый без уважительных причин не явился на службу. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения более 1 300 000 гривен залога.

В случае доказывания вины подозреваемого ему грозит 8 лет лишения свободы.

Напомним, на днях мы писали, что Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения газа из газотранспортной системы Украины, к которой причастен олигарх Дмитрий Фирташ и топменеджмент его компаний.

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ПрокуратураЛьвовская область