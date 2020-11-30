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Нарахування за комуналку в Україні зросли на третину

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 16:30
Нарахування за комуналку в Україні зросли на третину
Фото: платіжка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні українці отримали платіжки з новими сумами

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в жовтні 2020 року склали 11,0 млрд грн, що на 32,5% більше, ніж у вересні (8,3 млрд грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, у жовтні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 9,0 млрд (81,2% нарахованих за цей період сум).

Нарахування за комуналку в Україні зросли на третину

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2020 року склала 56,1 млрд грн, що на 1,8 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (54,3 млрд грн).

За даними статистичного відомства, за станом на 31 жовтня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 22,4 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 16,7 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд грн, за постачання і розподіл електричної енергії - 5,1 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн

Нагадаємо, найбільшою статтею споживчих грошових витрат домогосподарств України у ІІ кварталі 2020 року були продукти харчування і безалкогольні напої - 52,0% Далі йдуть житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - 15,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли у порівнянні з січнем 2019 року.

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