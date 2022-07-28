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Починається "зуд". Кулеба розповів про бажання деяких партнерів вести переговори з РФ

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Деякі західні партнери заговорили про переговори з Росією. Однак їхні сподівання на конструктивну поведінку Росії помилкові.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

"Під приводом бажання пом'якшити ситуацію перед зимою, у деяких партнерів починається "зуд" на тему переговорів з РФ. Але ми спокійно роз'яснюємо їм, чому їхні сподівання на конструктивну позицію Росії не відповідають дійсності" - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, між Україною та Росією зараз не ведуться переговори щодо припинення війни.

При цьому російська сторона після "зернової угоди" захотіла більш широких переговорів з Україною.

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Дмитро Кулеба