Починається "зуд". Кулеба розповів про бажання деяких партнерів вести переговори з РФ

Деякі західні партнери заговорили про переговори з Росією. Однак їхні сподівання на конструктивну поведінку Росії помилкові.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.
"Під приводом бажання пом'якшити ситуацію перед зимою, у деяких партнерів починається "зуд" на тему переговорів з РФ. Але ми спокійно роз'яснюємо їм, чому їхні сподівання на конструктивну позицію Росії не відповідають дійсності" - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, між Україною та Росією зараз не ведуться переговори щодо припинення війни.
При цьому російська сторона після "зернової угоди" захотіла більш широких переговорів з Україною.