"Как будто бейсбольная бита". Усик назвал неожиданного соперника с сильнейшим ударом

Украинец признал "Цыганского Короля" самым серьезным соперником, с которым пересекался в ринге. Однако больше всего хлопот мощными выпадами доставил другой британский боксер.

"Фьюри – самый тяжелый соперник, но не самый жесткий панчер. Потому что Дерек Чисора – очень сильный парень. Один из его ударов попал в перчатки, а я подумал: "Господи, как будто бейсбольная бита", – вспомнил Усик.

Украинский чемпион встретился с Чисорой в октябре 2020 года. Поединок длился все 12 раундов, а победу судьи единогласно отдали Усику. Тогда он завоевал титул WBO Intercontinental.

Кто такой Дерек Чисора

Уроженец столицы Зимбабве – Хараре, в Соединенное Королевство переехал с семьей в 16 лет. На профессиональном уровне дебютировал в 2007 году.

Обладал рядом второстепенных титулов, был чемпионом Соединенного Королевства и Содружества наций (2010-2011) и чемпионом Европы (2013-2014). В 2021-2022 гг. претендовал на титул чемпиона мира в хевивейте по версии WBC. В общей сложности провел на профи-ринге 47 поединков – 34 победы, 13 поражений.

Прозвище – "Война". Один из четырех боксеров, выстоявших все 12 раундов против Виталия Кличко, трижды проиграл Фьюри.